Капельный шланг трубка
Капельное орошение набирает популярность в нашей стране. Во-первых, это удобно в частном хозяйстве:
минимальные затраты воды и времени гарантируют регулярный и своевременный полив. Во-вторых, это экономически выгодно при промышленных масштабах возделывания аграрных культур. И, наконец, использование современных технологий позволяет получать более высокий урожай.
Компания «Irri-Go» провела собственное исследование рынка капельного орошения в России. Инженеры учли недостатки современного оборудования и пожелания по его улучшению. В итоге «Irri-Go» приступили к выпуску нового продукта, который максимально соответствует высоким технологическим требованиям: универсальность,
надежность, экономичность.
Применяеться:
· при выращивании аграрных культур и в ландшафте;
· в теплицах и на открытом грунте;
· на земле с нулевым или минимальным наклоном;
· кучное выщелачивание в горнодобывающей промышленности.