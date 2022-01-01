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Капельный шланг трубка

Капельное орошение набирает популярность в нашей стране. Во-первых, это удобно в частном хозяйстве:
минимальные затраты воды и времени гарантируют регулярный и своевременный полив. Во-вторых, это экономически выгодно при промышленных масштабах возделывания аграрных культур. И, наконец, использование современных технологий позволяет получать более высокий урожай.

Компания «Irri-Go» провела собственное исследование рынка капельного орошения в России. Инженеры учли недостатки современного оборудования и пожелания по его улучшению. В итоге «Irri-Go» приступили к выпуску нового продукта, который максимально соответствует высоким технологическим требованиям: универсальность,
надежность, экономичность.

Применяеться:

· при выращивании аграрных культур и в ландшафте;
· в теплицах и на открытом грунте;
· на земле с нулевым или минимальным наклоном;
· кучное выщелачивание в горнодобывающей промышленности.

Капельный шланг компенсированный (PC) Капельный шланг компенсированный (PC) 3 товара
Капельный шланг не компенсированный (no PC) Капельный шланг не компенсированный (no PC) 2 товара
Шланг магистральный 16 мм (слепая трубка) Шланг магистральный 16 мм (слепая трубка) 2 товара
100 / 24 / 36 / 48 / 96
По умолчанию
Магистральный шланг IrriGo 20 мм 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 20 мм 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 20 мм 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 20 мм 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 20 мм 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 20 мм 51 mils (1,3 мм) бухта 100
Оставить комментарий Магистральный шланг IrriGo 20 мм 51 mils (1,3 мм) бухта 100

Магистральный шланг 20 мм (1,3 мм) бухта 100 м

Арт: B2051BS
5 200 руб
Магистральный шланг IrriGo 16 мм, 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 16 мм, 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 16 мм, 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 16 мм, 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 16 мм, 51 mils (1,3 мм) бухта 100 Магистральный шланг IrriGo 16 мм, 51 mils (1,3 мм) бухта 100
Оставить комментарий Магистральный шланг IrriGo 16 мм, 51 mils (1,3 мм) бухта 100

Магистральный шланг 16 мм (1,3 мм) бухта 100 м

Арт: B1651BS
4 500 руб
Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм
Оставить комментарий Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм

Капельная трубка не компенсированная (NO PC), 100м шаг 20см, 1-3,5 л\час, 1,1 мм

Арт: A1644NC20020BS
5 800 руб
Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм
Оставить комментарий Капельная трубка не компенсированная Irri-Go 100м шаг 33см 1,1 мм

Капельная трубка не компенсированная (NO PC), 100м шаг 33см, 1-3,5 л\час, 1,1 мм

Арт: A1644NC33020BS
5 500 руб
Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм
Оставить комментарий Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 20 см 1,1 мм

Капельная трубка компенсированная (PC), 100м шаг 20см, 2 л\час, 1,1 мм

Арт: A1644C20020BS
8 700 руб
Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм
Оставить комментарий Капельная трубка компенсированная Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм

Капельная трубка компенсированная (PC), 100м шаг 33см, 2 л\час, 1,1 мм

Арт: A1644C33020BS
6 900 руб
Новинка
Подземная капельная трубка (PС) Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Подземная капельная трубка (PС) Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Подземная капельная трубка (PС) Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Подземная капельная трубка (PС) Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм Подземная капельная трубка (PС) Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм
Оставить комментарий Подземная капельная трубка (PС) Irri-Go 100м шаг 33 см 1,1 мм

Капельная ПОДЗЕМНАЯ  трубка (PC), 100м шаг 33см, 2 л\час, 1,1 мм

Арт: AUG1644C33020BS
9 200 руб
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