Капельный шланг трубка

Капельное орошение набирает популярность в нашей стране. Во-первых, это удобно в частном хозяйстве:

минимальные затраты воды и времени гарантируют регулярный и своевременный полив. Во-вторых, это экономически выгодно при промышленных масштабах возделывания аграрных культур. И, наконец, использование современных технологий позволяет получать более высокий урожай.

Компания «Irri-Go» провела собственное исследование рынка капельного орошения в России. Инженеры учли недостатки современного оборудования и пожелания по его улучшению. В итоге «Irri-Go» приступили к выпуску нового продукта, который максимально соответствует высоким технологическим требованиям: универсальность,

надежность, экономичность.

Применяеться:

· при выращивании аграрных культур и в ландшафте;

· в теплицах и на открытом грунте;

· на земле с нулевым или минимальным наклоном;

· кучное выщелачивание в горнодобывающей промышленности.