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Новые отзывы к товарам
Жансая
22.09.2022
Данные емкости можно использовать для приготовления раствора аква-аурата 30.читать далее
Курал Абешев
30.04.2022
Добры день! Интересуюсь прямоугольное горизонтальное бак 200 литров высота не выше 165см, ширина не выше 80см....читать далее
Аретм
20.06.2022
Добрый день Прошу выслать инструкцию по использованию на почту.читать далее
Александр
08.01.2022
Эта ёмкость подойдёт для машинных масел?читать далее
мирошниченко игорь
09.12.2021
купил поплавок и поставил в бак. чуть пожурчал и прекратилась подача воды. он просто закрылся. Как проверить и...читать далее
Новые публикации статей
06.12.2020
Емкость пластиковых подземных пожарных резервуаров для воды может составлять от 10 до 100 кубометров, что позволяет...Читать далее
10.02.2020
Вес емкости для хранения жидких удобрений КАС имеют небольшой. Так что при погрузке бочки не будет затрачено много...Читать далее
09.02.2020
Если нужны емкости для перевозки КАС, то лучше всего воспользоваться продукцией, выполненной из пластика, так как она...Читать далее
16.01.2020
Для частных домов важным нюансом является возможность грамотного монтажа систем водоснабжения. А для того чтобы...Читать далее
16.01.2020
Популярными в наше время являются металлические и пластиковые кессоны. Но если изделия из металла подвергаются...Читать далее
16.01.2020
Наша компания предлагает специальные подземные пластиковые кессоны с крышками, при помощи которых обустраиваются...Читать далее