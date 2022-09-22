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Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ
Оставить комментарий Дозировочная емкость 100л для воды и ДТ

Доставка товара 1000р. по Москве и 1500р. по Мос. обл!  Ширина (диаметр) 465 мм. Высота 785 мм.

Арт: ДК100КЗ
3 800 руб
4 350 руб
-13%
-550 руб
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Лейка для летнего душа Лейка для летнего душа Лейка для летнего душа
Комментариев: 3 Лейка для летнего душа

Лейка-насадка на шланг или для монтажа летнего душа. Пластик. Лейка имеет запорный вентель и резьбу 3/4".

Арт: Б-НПУ400
200 руб
270 руб
-26%
-70 руб
Скидка!
Бак для душа 200 литров Бак для душа 200 литров Бак для душа 200 литров Бак для душа 200 литров Бак для душа 200 литров Бак для душа 200 литров Бак для душа 200 литров Бак для душа 200 литров
Оставить комментарий Бак для душа 200 литров

Доставка товара 500р. по Москве и 1000р. по Мос. обл! Бак для душа 200 л. Размеры 1000 мм х 1000 мм. Высота 320 мм.

Арт: Б-Д200
6 000 руб
7 250 руб
-18%
-1250 руб
Скидка!
Фильтр дисковый с наружной резьбой 1'' Фильтр дисковый с наружной резьбой 1'' Фильтр дисковый с наружной резьбой 1''
Оставить комментарий Фильтр дисковый с наружной резьбой 1''

Фильтр для хододной воды универсальный с дисковым фильтрующим элементом

Арт: Б-AD6304
550 руб
1 100 руб
-50%
-550 руб
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Новые отзывы к товарам
Емкость V 200 литров с пропеллерной мешалкой
49 800 руб
0 голосов
Жансая
22.09.2022
Данные емкости можно использовать для приготовления раствора аква-аурата 30.
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Емкость R 2000
39 000 руб
0 голосов
Курал Абешев
30.04.2022
Добры день! Интересуюсь прямоугольное горизонтальное бак 200 литров высота не выше 165см, ширина не выше 80см....
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Уровнемер пневматический универсальный
8 000 руб
0 голосов
Аретм
20.06.2022
Добрый день Прошу выслать инструкцию по использованию на почту.
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Емкость H300
8 500 руб
0 голосов
Александр
08.01.2022
Эта ёмкость подойдёт для машинных масел?
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Поплавковый клапан Quickstop STANDART
2 500 руб
0 голосов
мирошниченко игорь
09.12.2021
купил поплавок и поставил в бак. чуть пожурчал и прекратилась подача воды. он просто закрылся. Как проверить и...
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Подземные пожарные резервуары и их особенности
06.12.2020
Подземные пожарные резервуары и их особенности
Емкость пластиковых подземных пожарных резервуаров для воды может составлять от 10 до 100 кубометров, что позволяет...
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5.0  (голосов 2)
Емкости для хранения жидких удобрений КАС их особенности
10.02.2020
Емкости для хранения жидких удобрений КАС их особенности
Вес емкости для хранения жидких удобрений КАС имеют небольшой. Так что при погрузке бочки не будет затрачено много...
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3.1  (голосов 7)
Емкости для перевозки КАС и особенности транспортировки
09.02.2020
Емкости для перевозки КАС и особенности транспортировки
Если нужны емкости для перевозки КАС, то лучше всего воспользоваться продукцией, выполненной из пластика, так как она...
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3.7  (голосов 4)
Пластиковый кессон для скважины на участке
16.01.2020
Пластиковый кессон для скважины на участке
Для частных домов важным нюансом является возможность грамотного монтажа систем водоснабжения. А для того чтобы...
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3.8  (голосов 4)
Купить кессон для скважины: пластиковый или металлический?
16.01.2020
Купить кессон для скважины: пластиковый или металлический?
Популярными в наше время являются металлические и пластиковые кессоны. Но если изделия из металла подвергаются...
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4.8  (голосов 6)
Как выбрать и купить пластиковый кессон
16.01.2020
Как выбрать и купить пластиковый кессон
Наша компания предлагает специальные подземные пластиковые кессоны с крышками, при помощи которых обустраиваются...
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5.0  (голосов 2)
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