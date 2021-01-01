Очистка воды для автомойки с отстойниками

Открытие собственной автомойки – это достаточно доходный бизнес, для развития которого нужно собрать множество документов и закупить дорогостоящее оборудование. Во время мытья машин используется огромное количество воды, которая загрязняется различными веществами и непригодна для слива в общую канализацию. По этой причине, открывая автомойку, нужно заранее продумать систему для очистки воды с отстойниками. Кром всего прочего, без такой системы невозможно будет получить разрешение от СЭС.

Для чего требуется очистка воды на автомобильных мойках?

Законодательство РФ запрещает сливать отработанную на мойках воду в общую канализацию, так как во время мытья машин используются разные химические и моющие составы. Нарушение установленных законодательством норм и требований влечет за собой большие штрафы от проверяющих органов. Автомойка с забором воды из емкостей позволит обезопасить канализацию от попадания вредных веществ, негативным образом влияющих на почву и экологию в целом.

Несмотря на первоначальную высокую стоимость очистных систем для автомоек, они приносят много выгоды при дальнейшей эксплуатации в деле. Например, аппарат, использующийся для мойки машин, расходует больше 1000 литров воды в час, а очистка воды для автомойки обеспечивает жидкостью, которую можно использовать многократно, тем самым снижая расходы на оплату за водопотребление.

Типы очистных систем для автомоек

Системы для очистки воды могут работать по замкнутому кругу, то есть очищать воду для ее повторного применения. Для этого используют специальные фильтры и накопительные емкости, в которых отстаивается вода.

На автомойках используют такие системы рециркуляции:

1.Механический способ очистки воды. Он позволяет очистить жидкость от инородных веществ и состоит из различных пескоуловителей, которые соединяются с отстойниками. Простыми словами, такое очистное сооружение представляет собой что-то наподобие бытового септика, но в отличие от него намного производительнее и позволяет очистить огромное количество воды.

2.Еще одна очистная система, суть которой заключается в последовательной фильтрации, удалении из жидкости мельчайших частиц. Такой способ рециркуляции применяется в том случае, если слив несильно загрязнен.

3.Очищение воды путем применения реагентов и фильтрации.

4.Флотация или разделение загрязняющих воду частиц в зависимости от размера и происхождения. Это делается при помощи очистных систем, оснащающихся насосами и работающих под давлением.

Как происходи т процесс очищение воды на автомобильной мойке?

На любой мойке автомобилей должен быть грязеотстойник, легко справляющийся с посторонними фракциями, которые не сможет удалить ни один фильтр. Таким образом, на мойках чаще всего устанавливают очистные системы, состоящие из множества накопительных емкостей. Грязеотстойник для автомойки представляет собой важный элемент очистной системы, которая состоит из разных по объему емкостей для сбора и отстаивания жидкости. При помощи фильтрации из воды удаляются вредные вещества и посторонние фракции, благодаря чему улучшается ее химический состав и органолептические свойства.

После отстаивания, для данного процесса используется емкость для воды из автомойки, осветленная жидкость очищается посредством нескольких уловителей, то есть она проходит тонкую фильтрацию, благодаря которой удаляются оставшиеся частицы грязи. Заключительная очистка достигается путем абсорбции. На заключительном этапе воду сливают в местную канализацию или же самостоятельно очищают для повторного применения. Для этого автомойки с забором воды из емкости прогоняют жидкость через специальные кассеты, в которых оседают самые мелкие фракции, а продукты нефтепромышленности удаляются посредством флотации.

Преимущества использования очистного оборудования на мойках

Очистные станции состоят из множества фильтров разной степени очистки, отстойников, грязеуловителей, баков и насосов. Все они используются для удаления мелких частиц, ПАВ, нефтепродуктов и химических веществ, входящих в состав моющих средств. Без очистной системы увеличиваются расходы воды и, как следствие, затраты на оплату за водопотребление, а также повышается риск быть оштрафованным регулирующими органами, которые следят за наличием очистного оборудования на автомойках.

Кроме химических добавок отработанная вода содержит в себе остатки топлива и машинного масла. По этой причине в обязательный набор любой автомойки должны входить механизмы для обеззараживания жидкости. Для автомойки с большим потоком машин лучше всего подходят очистные сооружения полного цикла, которые позволяют использовать воду вторично.

Что нужно учитывать при выборе очистной станции?

Для того чтобы правильно организовать процесс очистки воды на автомобильной мойке, необходимо знать такие параметры:

•при монтаже емкостей и накопительных баков нужно знать правильный способ обвязки и необходимое оборудование;

•средний расход воды в сутки;

•тип мойки, которая бывает портальной и туннельной;

•план помещения и территории, на которой она находится;

•наличие системы водоснабжения и канализации;

•продумать работу в зимний период или создать узел кончервации.

Также при выборе очистной системы немаловажное значение имеет ее производительность, способ функционирования и степень очистки. Современная система очистки воды для автомойки примерно на 80 процентов удаляет из нее посторонние вещества и инородные тела, благодаря чему воду можно утилизировать или сбрасывать в общую канализацию. Покупая очистную систему, необходимо ознакомиться с техническими требованиями к оборудованию, так как, например, аппараты высокого давления и автоматические системы могут применять воду с определенным химическим составом.